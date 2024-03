Les libellules du Périgord-Limousin Rilhac-Lastours, mercredi 12 juin 2024.

Les libellules du Périgord-Limousin Rilhac-Lastours Haute-Vienne

Dans le cadre de l’atlas des odonates du Parc.

La Société Limousine d’Odonatologie (la S.L.O.) participe à l’atlas (étude des populations) des libellules du Parc naturel régional Périgord-Limousin. Un naturaliste de la SLO et une chargée de mission du Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine vous feront découvrir et observer ces insectes fascinants autour des mares et des étangs de l’espace Lamaud-Desbordes de Rilhac-Lastours (87).

Prévoir une tenue adaptée et de quoi se protéger du soleil. Tout public à partir de 7 ans.

En partenariat avec CEN Nouvelle Aquitaine.

Animé par la Société Limousine d’Odonatologie. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-12 14:00:00

fin : 2024-06-12 17:00:00

Espace Lamaud-Desbordes

Rilhac-Lastours 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Les libellules du Périgord-Limousin Rilhac-Lastours a été mis à jour le 2024-02-28 par PNR Périgord-Limousin