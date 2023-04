Les Libellules de l’Arborétum Maison Paris Nature Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Les Libellules de l’Arborétum Maison Paris Nature, 24 mai 2023, Paris. Le mercredi 24 mai 2023

de 14h00 à 16h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Partez à la découverte des Odonates dans l’Arborétum de Paris et découvrez la différence entre les « demoiselles » et les « libellules ». Par l’observation de larves, de mues et d’adultes, vous découvrirez leur diversité à Paris et leur incroyable mode de vie. Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Rendez-vous à l’entrée principale de l’Arborétum au 50 route de la Pyramide 75012 Paris. Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite/ https://www.facebook.com/Parisbiodiversite/ https://formulaires.paris.fr/formulaires/2256?deco=brand

