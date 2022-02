Les libellules Captieux, 13 juin 2022, Captieux.

Les libellules Mairie 1 Place du 8 Mai 1945 Captieux

2022-06-13 09:00:00 – 2022-06-15 17:00:00 Mairie 1 Place du 8 Mai 1945

Captieux Gironde Captieux

EUR 80 80 Le Parc et la LPO proposent trois formations à destination du public adulte, sans prérequis, pour s’initier à la reconnaissance des insectes. Découvrir les espèces des mares, étangs, lagunes et cours d’eau de notre territoire.

• Comprendre la relation des libellules avec leur milieu

• Reconnaître les principales espèces de la région

• Associer un cortège de libellules à un écosystème

• S’initier aux méthodes d’identification (adultes et exuvies) sur le terrain

+33 5 57 71 99 99

Mairie 1 Place du 8 Mai 1945 Captieux

