Les liaisons dangereuses : un chef d’œuvre, deux regards Médiathèque Equinoxe, 22 janvier 2022, Châteauroux.

Les liaisons dangereuses : un chef d’œuvre, deux regards

Médiathèque Equinoxe, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

_**Valmont**_ **ou** _**Les liaisons dangereuses**_ **? À vous de décider quelle est la meilleure adaptation au cinéma du roman épistolaire de Choderlos de Laclos ! Lis les deux, l’un après l’autre !** En 1989, deux géants du cinéma se sont livrés à un véritable duel en sortant tous les deux un film adapté du chef d’œuvre épistolaire de Choderlos de Laclos _Les liaisons dangereuses_. À l’époque, le challenger (_Les liaisons dangereuses_ de Stephen Frears) en était sorti grand vainqueur face au champion (Valmont de Milos Forman). Aujourd’hui, à vous de trancher : quelle est la meilleure adaptation ? Quel est le meilleur film ? La déclinaison tendre et espiègle de Forman (avec les lumineux Colin Firth, Annette Benning et Meg Tilly) ou la relecture machiavélique et glacée de Frears (avec les ténébreux John Malkovich, Glenn Close et Michelle Pfeiffer) ? Apportez votre sandwich, votre esprit critique et un plaid afin de passer la plus retorse et la plus jouissive des nuits : la médiathèque vous propose de les visionner tous les deux, l’un après l’autre !

Apportez plaids et sandwiches.

“Valmont” ou “Les liaisons dangereuses” ? A vous de décider quelle est la meilleure adaptation au cinéma du roman épistolaire de Choderlos de Laclos !

Médiathèque Equinoxe 41 avenue Charles de Gaulle 36000 Châteauroux Châteauroux Indre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T23:00:00