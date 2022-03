Les liaisons dangereuses Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Les liaisons dangereuses
Cyberbase 2 avenue Charles Moureu Mourenx

2022-04-16

Spiderman22 est en mode Flammes avec Blancheneige941. Ça chauffe ! Pour conserver ce mode, ils doivent s'échanger plusieurs Snaps par jour… Par une succession de scènes comme autant de pop-up s'ouvrant sur nos écrans, le public est invité à suivre les deux comédiennes au rythme endiablé du numérique, pour une plongée aussi drôle qu'édifiante dans l'univers des réseaux sociaux.

