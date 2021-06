Lézignan-Corbières Lézignan-Corbières Aude, Lézignan-Corbières LES LÉZIVALES – CLAUDE MARTI ET NADAU Lézignan-Corbières Lézignan-Corbières Catégories d’évènement: Aude

Lézignan-Corbières

LES LÉZIVALES – CLAUDE MARTI ET NADAU Lézignan-Corbières, 20 août 2021-20 août 2021, Lézignan-Corbières. LES LÉZIVALES – CLAUDE MARTI ET NADAU 2021-08-20 19:00:00 – 2021-08-20 01:00:00

Lézignan-Corbières Aude Lézignan-Corbières Vivez un été musical sur Lézignan-Corbières.

En première partie de cette soirée, Claude Marti, l’éternel jeune homme à l’accent du Sud interprétera des chansons extraites de son dernier album. Ce sera ensuite au tour de Nadau : la cornemuse landaise qui s’engueule avec la guitare électrique, le chant traditionnel qui se frite et se frotte avec la musique. Un spectacle bilingue de 2 heures : humour, impertinence, poésie, tendresse.

Restauration et boissons sur place. Pass sanitaire obligatoire +33 4 68 27 10 32 dernière mise à jour : 2021-06-24 par A.D.T. de l’Aude / Pays Touristique Corbières-Minervois

Détails Catégories d’évènement: Aude, Lézignan-Corbières Étiquettes évènement : Autres Lieu Lézignan-Corbières Adresse Ville Lézignan-Corbières lieuville 43.2005#2.75777