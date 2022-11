Les lettres lituaniennes dans le tourbillon du XXe siècle Bibliothèque universitaire des langues et civilisations Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les lettres lituaniennes dans le tourbillon du XXe siècle Bibliothèque universitaire des langues et civilisations, 14 novembre 2022 au 23 décembre 2022

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 20h00

. gratuit Cette exposition retrace l’histoire de la littérature lituanienne du XXe siècle, intrinsèquement liée au développement de l’identité nationale, aux premières tentatives démocratiques, aux guerres et à leurs terreurs, aux déportations et à l’exil. Elle met à l’honneur des dons et acquisitions majeurs du domaine lituanien, tel le don de Žibuntas Mikšys, artiste lituanien exilé à Paris. L’exposition Auparavant sporadique et réduite à l’œuvre religieuse et didactique, la littérature lituanienne connaît un essor important tout au long du XXe siècle, résultant d’une longue lutte du peuple contre l’oppression de ses moyens d’expression. Dès le début du XXe siècle, l’idée grandissante d’une Lituanie indépendante et le besoin croissant d’une littérature qui lui serait propre inspirent une nouvelle réflexion sur la création littéraire. La Seconde Guerre mondiale et les occupations russes et allemandes qui se suivent interrompent ce processus littéraire de manière abrupte. Tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle, la littérature lituanienne continue à se développer suivant deux lignes idéologiques contradictoires. La déstalinisation et le « relâchement » qui s’ensuit les rapprochent ; des échanges, bien que contrôlés, deviennent possibles. L’Association des écrivains prend une place de premier plan dans la révolution chantante qui mène à la restauration de l’indépendance en 1990. Ce n’est qu’à ce moment-là, après des années de division idéologique, qu’une voie partagée et consensuelle s’ouvre enfin à la littérature lituanienne. Visite guidée, le 15 novembre Profitez d’une visite guidée de l’exposition en compagnie de sa commissaire, Miglė Dulskyte, le mardi 15 novembre à 18h, sur inscription. Bibliothèque universitaire des langues et civilisations 65 rue des Grands Moulins 75013 Paris Contact : http://www.bulac.fr/node/2799 01 81 69 18 31 action-culturelle@bulac.fr https://www.facebook.com/BULAC.Paris/ https://www.facebook.com/BULAC.Paris/ http://www.bulac.fr/node/2799

Collections de la BULAC, BIULO MEL.8.1583(21). Povilas Osmolskis. Petronėlė Orintaitė, Marti iš miesto : novelės, [Tübingen], Patria, 1948.

