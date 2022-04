Les lettres hébraïques dansées Eaux-Puiseaux, 9 juillet 2022, Eaux-Puiseaux.

Les lettres hébraïques dansées Eaux-Puiseaux

2022-07-09 – 2022-07-11

Eaux-Puiseaux Aube Eaux-Puiseaux

Les 9, 10, 11 juillet : EAUX PUISEAUX – Les lettres hébraïques dansées de 10h à 17h. (possibilité hébergement dans le village). Par la découverte de la signification des 22 lettres de l’alphabet complet le plus ancien (l’alphabet hébreu) nous proposons : une gestuelle corporelle, une réflexion, une pratique calligraphique qui permettent un voyage dans un temps universel au profit de notre vie quotidienne. Un temps d’activité mentale et physique dans un climat d’écoute, d’échange et de joie. Contact : +33 (0)6 88 32 18 65 – +33 (0)6 83 26 55 96 – cestbonpourlasante@orange.fr

Eaux-Puiseaux

