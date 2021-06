Les Lettres de Cézanne Fondation Vasarely, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Aix-en-Provence.

Les Lettres de Cézanne

Fondation Vasarely, le dimanche 19 septembre à 18:30

Cette année, le talentueux trio à cordes Goldberg de Monaco sera l’invité du Café Zimmermann. Le voyage sera court et l’acclimatation rapide puisque la moitié de ce concert sera dédiée à Thüring Bräm et son adaptation musicale des « Lettres de Cézanne » pour soprano, flûte et trio à cordes. Dans ces pièces du compositeur contemporain, les passages chantés reprennent le contenu des lettres écrites par le peintre et s’inspirent des multiples déclinaisons de sa Montagne Sainte-Victoire comme un hommage à celui qui, aujourd’hui encore, fait rayonner sa ville par l’étonnante modernité de son pinceau. A ces « Lettres » s’ajouteront d’autres pièces du même compositeur : les 6 miniatures pour trio à cordes de 1967, et trois mouvements pour trio à cordes écrits en 2009. L’autre moitié du programme sera complété de pièces écrites par des compositeurs hongrois du début du XXème siècle. Inspirées par les musiques traditionnelles et la culture populaire de leur pays, ces œuvres alimenteront l’étonnante alliance d’un programme où le raffinement sublime le commun, où le présent s’imprègne du passé, où le classicisme ruisselle de modernité.

Cette année, Café Zimmermann invite le Trio Goldberg pour rendre honneur à AIx-en-Provence et à son plus célèbre peintre.

Fondation Vasarely Jas de Bouffan 1 av Marcel Pagnol, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T18:30:00 2021-09-19T19:45:00