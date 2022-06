Les Lescunales : spectacle Tabak Lescun Lescun Catégories d’évènement: 64490

Lescun

Les Lescunales : spectacle Tabak Lescun, 2 août 2022, Lescun.

2022-08-02 – 2022-08-02 Place du village Grange Campagne

Lescun 64490 Un spectacle comique de et avec Joanick Jullien.

Obligé par son épouse acariâtre à parler du tabac, un conférencier totalement loufoque profite de l’absence momentanée de sa femme pour dériver vers d’autres sujets qui lui tiennent à coeur, sautant du cheval à la bicyclette, du coq à Jeanne d’Arc, etc. en toute dinguerie. Un spectacle comique de et avec Joanick Jullien.

