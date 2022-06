Les Lescunales : concert Kobé Lescun, 4 août 2022, Lescun.

Les Lescunales : concert Kobé Lescun

2022-08-04 – 2022-08-04

Lescun 64490

Concert de Kobé en quatuor.

Avec son pinceau, de notes et de mots Kobé, nous dessine deux chemins qui finissent par se rejoindre : celui qui nous porte vers le monde et vers les autres et celui qui nous ramène à nous-même.

Kobé (auteur, compositeur, arrangeur, guitariste et interprète),

Jean-Michel Peyran-Couloume (basse),

Olivier Pelfigues (batterie),

Ayamso (clavier)

