Les lendemains de l’Afrique lusophone. Regards politiques Château de Fontainebleau,Quartier Henri IV – salle à manger Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Les lendemains de l’Afrique lusophone. Regards politiques Château de Fontainebleau,Quartier Henri IV – salle à manger, 4 juin 2022, Fontainebleau. Les lendemains de l’Afrique lusophone. Regards politiques

Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger, le samedi 4 juin à 10:00

Les colonies portugaises d’Afrique sont les dernières du continent à obtenir leur indépendance à la suite de nombreuses guerres qui se sont tenues de 1964 à 1975. En 1975, Angola, Mozambique, Cap-Vert ainsi que Sao Tomé-et-Principe accèdent à l’indépendance. Cette conférence portera sur les mutations et les éléments structurants des pays lusophones d’Afrique après la décolonisation. Elle abordera notamment des questions de politiques culturelles et artistiques, de relations diplomatiques et de formation des États, en particulier en Angola et au Mozambique.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

_ Château de Fontainebleau,Quartier Henri IV – salle à manger Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau,Quartier Henri IV - salle à manger Adresse Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Ville Fontainebleau lieuville Château de Fontainebleau,Quartier Henri IV - salle à manger Fontainebleau Departement Seine-et-Marne

Château de Fontainebleau,Quartier Henri IV - salle à manger Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Les lendemains de l’Afrique lusophone. Regards politiques Château de Fontainebleau,Quartier Henri IV – salle à manger 2022-06-04 was last modified: by Les lendemains de l’Afrique lusophone. Regards politiques Château de Fontainebleau,Quartier Henri IV – salle à manger Château de Fontainebleau,Quartier Henri IV - salle à manger 4 juin 2022 Château de Fontainebleau Fontainebleau Quartier Henri IV - salle à manger Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne