Les légumineuses cuisine nutritive et délicieuse ! Pause Abeilles Guiche, samedi 23 mars 2024.

Dans le cadre du Défi Alimentation délicieuse et durable. Une ode à la diversité, aux intérêts et aux couleurs des légumineuses. Un atelier de cuisine coopérative pour découvrir les saveurs de quelques protéines végétales et des déclinaisons possibles en association avec des légumes de saison. Un moment de partage pour faire grandir notre curiosité et créativité alimentaire.

Nombre de personne limité, pour adultes et enfants à partir de 7 ans, sur inscription uniquement. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:30:00

fin : 2024-03-23 16:30:00

Pause Abeilles 136 chemin du lac

Guiche 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine aude.b@artpiculture.org

