Ormes Maison de la polyculture Loiret, Ormes Les Légumes oubliés Maison de la polyculture Ormes Catégories d’évènement: Loiret

Ormes

Les Légumes oubliés Maison de la polyculture, 6 octobre 2021, Ormes. Les Légumes oubliés

du mercredi 6 octobre au mercredi 1 décembre à Maison de la polyculture

Les jardins de la Maison de la Polyculture sont en libre accès même sur les horaires de fermeture du musée. Accès 24/24h 7/7j

Entrée libre

Exposition extérieure Maison de la polyculture 19 Rue des Chabasses – Ormes Ormes Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T17:00:00;2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T17:00:00;2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T17:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T17:00:00;2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T17:00:00;2021-11-10T14:00:00 2021-11-10T17:00:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T17:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T17:00:00;2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Ormes Autres Lieu Maison de la polyculture Adresse 19 Rue des Chabasses - Ormes Ville Ormes lieuville Maison de la polyculture Ormes