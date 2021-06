Trégunc Trégunc Finistère, Trégunc Les Légumes en Scène Trégunc Trégunc Catégories d’évènement: Finistère

Trégunc

Les Légumes en Scène Trégunc, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Trégunc. Les Légumes en Scène 2021-07-30 18:30:00 – 2021-07-30 Pouldohan Cale de Pors Breign

Trégunc Finistère Ambiance musicale :

– Formule « chansons à la carte » avec le trio

( Garçons s’il vous plaît ! ) Avec convivialité et partage :

– Jeux d’équipes

– Apprendre la lacto fermentation (Si participation, apportez vos légumes crus, du gros sel et un bocal) Soirée festive autour d’un pique-nique sorti du panier (Merci d’apporter votre repas, barbecue à disposition). Suivant la météo, les animations sont susceptibles d’être annulées. Ambiance musicale :

– Formule « chansons à la carte » avec le trio

( Garçons s’il vous plaît ! ) Avec convivialité et partage :

– Jeux d’équipes

– Apprendre la lacto fermentation (Si participation, apportez vos légumes crus, du gros sel et un bocal) Soirée festive autour d’un pique-nique sorti du panier (Merci d’apporter votre repas, barbecue à disposition). Suivant la météo, les animations sont susceptibles d’être annulées. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Trégunc Étiquettes évènement : Autres Lieu Trégunc Adresse Pouldohan Cale de Pors Breign Ville Trégunc lieuville 47.84332#-3.89816