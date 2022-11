Les lectures du vendredi – Théâtre au miroir Prayssas Prayssas Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne EUR 6 10 Voici la programmation des lectures du vendredi, par l’asso du théâtre au miroir, à Prayssas Vendredi 18 novembre 2022

Marcel PROUST : « Sur la lecture »

Vendredi 16 décembre 2022

Pierre MICHON : « Maitres et serviteurs » (GOYA)

Vendredi 13 janvier 2023

Jean GIONO : « L’homme qui plantait des arbres »

Vendredi 17 février 2023

Jacques RANCIERE : « Le maître ignorant »

Vendredi 17 mars 2023

Oscar WILDE : « Contes »

Vendredi 28 Avril 2023

