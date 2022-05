LES LECTURES DU VENDREDI Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

LES LECTURES DU VENDREDI Agde, 27 mai 2022, Agde. LES LECTURES DU VENDREDI Agde

2022-05-27 19:00:00 – 2022-05-27 20:00:00

Agde Hérault Lectures thématiques en lien avec les expositions de l’Ilôt Molière par Philippe Poulain, La Librairie A côté : >Vendredi 27 mai

Avec Jules Poulain-Plissonneau et Philippe Poulain

“Une partie de campagne”, Guy de Maupassant. >Vendredi 24 juin

“Une pierre, un arbre, un nuage” , Carson Mc Cullers.

“Radicaux libres”, Alice Munro, Prix Nobel de littérature 2013 >Vendredi 29 juillet

“Le carnaval des animaux, Moacyr Scliar et des nouvelles de Dorothy Parker et de J.D Salinger > Vendredi 26 août

“Le K”, Dino Buzzati et des nouvelles d’Annie Saumont Lecture par Philippe Poulain, La Librairie A côté, de Beaudelaire à Prévert…Quand les poètes parlent des peintres. +33 4 67 26 94 12 Lectures thématiques en lien avec les expositions de l’Ilôt Molière par Philippe Poulain, La Librairie A côté : >Vendredi 27 mai

Avec Jules Poulain-Plissonneau et Philippe Poulain

“Une partie de campagne”, Guy de Maupassant. >Vendredi 24 juin

“Une pierre, un arbre, un nuage” , Carson Mc Cullers.

“Radicaux libres”, Alice Munro, Prix Nobel de littérature 2013 >Vendredi 29 juillet

“Le carnaval des animaux, Moacyr Scliar et des nouvelles de Dorothy Parker et de J.D Salinger > Vendredi 26 août

“Le K”, Dino Buzzati et des nouvelles d’Annie Saumont Agde

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Ville Agde lieuville Agde Departement Hérault

Agde Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/

LES LECTURES DU VENDREDI Agde 2022-05-27 was last modified: by LES LECTURES DU VENDREDI Agde Agde 27 mai 2022 Agde Hérault

Agde Hérault