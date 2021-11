Floirac M.270 Floirac, Gironde Les lectures des Floiraconteuses M.270 Floirac Catégories d’évènement: Floirac

M.270, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Célèbres lectrices bénévoles, les Floiraconteuses partagent ce soir une sélection de texte sur le thème « Aimons toujours ! Aimons encore ! » pour ces nouvelles Nuits de la lecture

Sur inscription

M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:00:00

