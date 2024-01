Les Lectures de Florinette Les bienfaits de la musicothérapie énergétique et les élixirs sonores Maison des Associations Audenge, samedi 9 mars 2024.

Samedi 09 mars à 14h30 « Les bienfaits de la musicothérapie énergétique et les élixirs sonores » Tarif 8 € et 5 € pour les adhérents.

Conférence-diaporama avec questions-réponses du public

Maison des Associations 23 Rue des Acacias

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Début : 2024-03-09 14:30:00

fin : 2024-03-09



