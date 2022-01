LES LEÇONS PERSANES Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

LES LEÇONS PERSANES

du mercredi 23 février au mardi 1 mars à Centre d'art et de Culture

1942. Gilles est arrêté pour être déporté dans un camp en Allemagne. Juste avant de se faire fusiller, il échappe à la mort en jurant aux soldats qu’il n’est pas juif mais persan. Ce mensonge le sauve momentanément puisque l’un des chefs du camp souhaite apprendre le farsi pour ses projets d’après-guerre. DRAME HISTORIQUE DE VADIM PERELMAN AVEC NAHUEL P. BISCAYART… ALLEMAGNE – 2022 – 2H07 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

