Les leçons d’anatomies chimériques Aix-en-Provence, 26 mars 2022, Aix-en-Provence.

Les leçons d’anatomies chimériques Bibliothèque Les Méjanes – Allumettes 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

2022-03-26 14:30:00 – 2022-03-26 18:00:00 Bibliothèque Les Méjanes – Allumettes 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Théâtre d’objets et d’images.

Dans “Les leçons d’anatomies chimériques” chaque boîte a son univers propre. Du dialogue entre les deux artistes naissent 3 boîtes, 3 leçons, 3 théâtres miniatures, 3 espaces temps de rêverie malicieuse.



Sous l’action des manipulations du marionnettiste, les planches de Stéphane Blanquet prennent mouvement. Ses dessins sont transposés en sculptures transparentes et colorées. Dans l’espace de la boîte, des sujets s’envolent, d’autres tournent ou disparaissent… Une euphorie hypnotique naît pour le spectateur : les mécaniques et manipulations secrètes d’Angélique Friant animent l’univers énergique et singulier de Stéphane Blanquet.

Un voyage onirique à travers 3 boites noires. 3 paysages organiques, dont les êtres singuliers s’animent. Ombres, transparences et paysages sonores habitent ces théâtres miniatures, imaginés par Stéphane Blanquet et Angélique Friant.

Bibliothèque Les Méjanes – Allumettes 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-02-21 par