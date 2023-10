Repas Paëlla Les Lèches, 15 octobre 2023, Les Lèches.

Les Lèches,Dordogne

Repas Porcelet à 12h, salle des fêtes

Menu: Apéritif, potage à la citrouille, macédoine de légumes, porcelet et sa farce, haricots couennes, fromage, gâteau à la citrouille, café, vin.

Tarifs: 20€/ad, 12€/enf – 12 ans.

Prévoir couverts.

Rés: 06 30 23 27 37/06 88 15 56 87. Comité de jumelage.

2023-10-15

Les Lèches 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Piglet meal at 12pm, salle des fêtes

Menu: Aperitif, pumpkin soup, vegetable macédoine, piglet with stuffing, kidney beans, cheese, pumpkin cake, coffee, wine.

Prices: 20?/ad, 12?/child – 12 years.

Please bring cutlery.

Bookings: 06 30 23 27 37/06 88 15 56 87. Twinning Committee

Comida de cochinillo a las 12 h en la sala del pueblo

Menú: Aperitivo, sopa de calabaza, macedonia de verduras, cochinillo relleno, judías, queso, tarta de calabaza, café, vino.

Precios: 20 por adulto, 12 por niño menor de 12 años.

Se ruega traer cubiertos.

Reservas: 06 30 23 27 37/06 88 15 56 87. Comité de hermanamiento

Ferkelessen um 12 Uhr im Festsaal

Menü: Aperitif, Kürbissuppe, Gemüse-Makedonien, Ferkel mit Füllung, Bohnen, Käse, Kürbiskuchen, Kaffee, Wein.

Preis: 20 Euro/Jugendlicher, 12 Euro/Kind unter 12 Jahren.

Bitte Besteck mitbringen.

Res: 06 30 23 27 37/06 88 15 56 87. Partnerschaftskomitee

