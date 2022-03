Les lavandières du Cotentin Cherbourg-en-Cotentin, 24 avril 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Les lavandières du Cotentin Cherbourg-Octeville 105 Rue Jacques Prévert Cherbourg-en-Cotentin

2022-04-24 15:00:00 – 2022-04-24 16:30:00 Cherbourg-Octeville 105 Rue Jacques Prévert

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Nos deux lavandières se retrouvent comme chaque matin autour du lavoir. Mais aujourd’hui une grande nouvelle vient bouleverser leur quotidien, surtout celui de l’Augustine.

Elles ne vivent pas que d’amour et d’eau fraîche. Non, mais bien de ragots plus croustillants les uns que les autres, surtout quand la Ninon s’en mêle, vous savez celle qui tient l’auberge! Alors, si en plus la bourgeoise se déplace dans le crottin de chez l’Pierre, ça va encore jacasser du côté du lavoir!

Ah, le lavoir est grand, il y a de la place pour tout l’monde. Surtout que la Charlotte, elle est célibataire !

afleurdemots-rd@orange.fr +33 6 10 68 67 63 https://www.facebook.com/search/top?q=les%20lavandi%C3%A8res%20du%20cotentin

