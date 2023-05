Festival Les Escapades Les Lauzières Château-Arnoux-Saint-Auban Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Château-Arnoux-Saint-Auban Festival Les Escapades Les Lauzières, 17 juin 2023, Château-Arnoux-Saint-Auban. Festival Les Escapades Samedi 17 juin, 19h00 Les Lauzières Des concerts gratuits en plein air pour célébrer la fin de la saison du Théâtre Durance et le début de l’été. Bienvenue aux Escapades ! Seul ou à plusieurs, en famille, entre amis, deux soirées placées sous le signe de la découverte musicale dans une ambiance conviviale. Six groupes, de cinq pays différents, difficile souvent de leur attribuer un genre tant leurs univers croisent les influences. Et en prime, une disco mobile entre les concerts. Programmation

vendredi 16 juin

20:00 Black Sea Dahu (Suisse) folk

21:30 Ukandanz (France/Ethiopie) ethiopian crunch

23:00 79rs gang (Etats-Unis) New Orleans groove samedi 17 juin

20:00 Bacchantes (France) rock baroque

21:30 Puuluup (Estonie) neo zombie post folk

23:00 Electrik GEM (France) orchestre balkanique rock entre les concerts

Walkabout Sound System (France) disco mobile

Ouverture du site à 19:00 avec parkings à proximité. Site accessible aux personnes à mobilité réduite. Buvette et restauration sur place. Les Lauzières 04160 CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN Château-Arnoux-Saint-Auban 04160 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T19:00:00+02:00 – 2023-06-17T23:30:00+02:00

2023-06-17T19:00:00+02:00 – 2023-06-17T23:30:00+02:00 ©théâtre Durance Détails Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Château-Arnoux-Saint-Auban Autres Lieu Les Lauzières Adresse 04160 CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN Ville Château-Arnoux-Saint-Auban Age max 99 Lieu Ville Les Lauzières Château-Arnoux-Saint-Auban

Les Lauzières Château-Arnoux-Saint-Auban https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-arnoux-saint-auban/

Festival Les Escapades Les Lauzières 2023-06-17 was last modified: by Festival Les Escapades Les Lauzières Les Lauzières 17 juin 2023 Les Lauzières Château-Arnoux-Saint-Auban

Château-Arnoux-Saint-Auban