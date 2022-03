Les Lauriers Théâtre Rue de Belleville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

2022-04-07

Horaire : 20:00 21:20

Tarif plein : 20 € Tarif réduit : 15 € En 1956, Lili et Jean mènent une vie heureuse à Sidi Bel Abbès, dans l'Algérie française. Lili rencontre Abdellah, le père d'un de ses élèves. Au fil des années, on suit l'histoire des ces trois êtres pris dans l'engrenage de la violence.Jean s'enferre dans ce conflit. Abdellah tente de rester en retrait de la guerre qu'il abhorre. Lili est déchirée entre son amour pour ce pays et ses idées humanistes. Texte de Gwenaël RavauxMise en scène : Stéphane DauratAvec Régis Florès, Georges Richardeau et Gwenaël Ravaux Tout public – à partir de 12 ans.

