EUR 0 Christophe Rousset et Les Talens Lyriques proposent avec ce programme dédié aux Larmes de la Vierge une incursion dans les tourments de l’oratorio italien du XVIIe siècle. Les compositions musicales, qui décrivent sa douleur au pied de la croix, sont héritières d’une tradition très ancienne. Elles trouvent un épanouissement sans précédent pendant la Contre-Réforme qui place au cœur de sa théologie la dévotion à la figure de la Mater Dolorosa. Dans le même temps, sur la scène de l’opéra, le public italien s’émeut pour les lamentations, ces grandes scènes de déploration qui trouvent une place de choix dans les ouvrages lyriques. La mezzo-soprano Ambroisine Bré n’a pas son pareil pour exprimer à la fois la souffrance, la douceur et le recueillement présents dans ces pièces, jouant sur les affects typiquement baroques chers aux italiens.

Les Talens Lyriques, ensemble qui tient son nom du sous-titre de l’opéra de Rameau, Les Fêtes d’Hébé (1739), a été créé en 1991 par le claveciniste et chef d’orchestre Christophe Rousset. Défendant un large répertoire lyrique et instrumental qui s’étend du premier Baroque au Romantisme naissant, l’ensemble s’attache à éclairer les grands chefs-d’œuvre de l’histoire de la musique, à la lumière d’œuvres plus rares ou inédites, véritables chaînons manquants du patrimoine musical européen. Dans le cadre de ces recréations, il développe des collaborations avec des créateurs tels que Jean-Marie Villégier, Mariame Clément, Jean-Pierre Vincent, Macha Makeïeff, Laura Scozzi, Natalie van Parys, Robert Carsen… La discographie des Talens Lyriques comprend une cinquantaine de titres, enregistrés notamment chez Erato, Decca, Naïve, Virgin Classics, Outhere. L’ensemble a également réalisé la célèbre bande-son du film Farinelli (1994). Depuis 2007, Les Talens Lyriques s’emploient à initier des jeunes à la musique, à travers un programme d’actions artistiques ambitieuses et d’initiatives pédagogiques innovantes, notamment avec le dispositif d’apprentissage numérique t@lenschool.

DISTRIBUTION

LES TALENS LYRIQUES

Direction Christophe Rousset

Ambroisine Bré mezzo-soprano

