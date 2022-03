Les lapins envahissent le musée en Avril ! La Fère La Fère Catégories d’évènement: Aisne

La Fère

Les lapins envahissent le musée en Avril ! La Fère, 11 avril 2022, La Fère. Les lapins envahissent le musée en Avril ! La Fère

2022-04-11 14:00:00 – 2022-04-16 17:30:00

La Fère Aisne La Fère 4 4 Retrouvez l’animation du mois d’avril du 11 au 16 avril de 14h à 17h30 au musée Jeanne d’Aboville à l’occasion de la semaine de Päques : les lapins de Pâques envahissent le musée ! Découvrez une animation destinée aux familles, une grande chasse aux trésors dans le musée !

Trouvez les lapins cachés dans le musée et gagnez des chocolats ! Entrée du musée : 4€

La Fère

