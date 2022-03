LES LAPINS AUSSI TRAÎNENT DES CASSEROLES Fécamp, 8 avril 2022, Fécamp.

LES LAPINS AUSSI TRAÎNENT DES CASSEROLES Théâtre Le Passage 54 rue Jules Ferry Fécamp

2022-04-08 19:00:00 19:00:00 – 2022-04-08 Théâtre Le Passage 54 rue Jules Ferry

Fécamp Seine-Maritime

«Moi, c’est lapin, c’est comme cela que papa et maman m’appellent… Je vis avec papa et maman… enfin je vivais avec papa et maman. Maintenant, je vis toujours avec papa et avec maman et papa et maman, ils vivent avec moi et moi avec eux. Mais eux, papa et maman, ils ne vivent pas ensemble. Enfin vous me suivez ? »

Ce spectacle parle de la séparation dans un couple à travers les yeux de l’enfant. Malgré les mots et les explications, ce « tremblement de terre » reste mystérieux. Lors du repas de famille, les éléments de la table vont devenir le vecteur des tensions intérieures. Les émotions se matérialisent dans les objets.

« Nous voulons, pour parler de ce sujet sensible, développer un univers décalé et fantaisiste peuplé de lapins et de rêveries éveillées. Il s’agit aussi d’aborder cette nouvelle vie, entre deux maisons, avec ses difficultés bien sûr, mais aussi ses nouveaux bonheurs à construire et cette famille à réinventer. » Ixchel Cuadros

Vendredi 08 avril à 19h

Théâtre Le Passage, 54 rue Jules Ferry, 76400 Fécamp

info@theatrelepassage.fr +33 2 35 29 22 81 https://www.theatrelepassage.fr/

