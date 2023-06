Ateliers sculpture Les Lapidiales Port-d’Envaux Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Port-d'Envaux Ateliers sculpture Les Lapidiales Port-d’Envaux, 13 juillet 2023, Port-d'Envaux. Ateliers sculpture 13 juillet – 2 septembre Les Lapidiales Inscription obligatoire auprès de la Communauté de communes Coeur de Saintonge – Saint Porchaire / 16 places 4 jours de sculptures à destination des jeunes à partir de 14 ans du jeudi au dimanche.

2 places par atelier du 13 juillet au 3 septembre 2023.

Les outils et la pierre sont fournis. Les Lapidiales Rue des Lapidiales 17350 Port d’Envaux Port-d’Envaux 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 77 12 61 36 https://www.lapidiales.org https://www.facebook.com/leslapidialessculptures [{« type »: « phone », « value »: « 06 22 54 56 74 »}] Carrière des Chabossières – lieu d’exposition de sculpture à ciel ouvert Parking, flow vélo, chemins de randonnée Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T09:30:00+02:00 – 2023-07-13T18:00:00+02:00

