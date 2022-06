Les Lantonnales :Quatuor Eveil (guitare) Lanton Lanton Catégories d’évènement: 33138

Lanton

Les Lantonnales :Quatuor Eveil (guitare) Lanton, 8 juillet 2022, Lanton. Les Lantonnales :Quatuor Eveil (guitare) route de l’Eglise Eglise Notre Dame de Lanton Lanton

2022-07-08 – 2022-07-08 route de l’Eglise Eglise Notre Dame de Lanton

Lanton 33138 Festival de musique classique – Quatuor Eveil (guitare) Festival de musique classique – Quatuor Eveil (guitare) +33 5 56 82 99 81 Festival de musique classique – Quatuor Eveil (guitare) route de l’Eglise Eglise Notre Dame de Lanton Lanton

dernière mise à jour : 2022-06-04 par

Détails Catégories d’évènement: 33138, Lanton Other Lieu Lanton Adresse route de l'Eglise Eglise Notre Dame de Lanton Ville Lanton lieuville route de l'Eglise Eglise Notre Dame de Lanton Lanton Departement 33138

Lanton Lanton 33138 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanton/

Les Lantonnales :Quatuor Eveil (guitare) Lanton 2022-07-08 was last modified: by Les Lantonnales :Quatuor Eveil (guitare) Lanton Lanton 8 juillet 2022 33138 Lanton

Lanton 33138