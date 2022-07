Les Lantonnales : Duo Cantabile – duo guitare violon, 5 août 2022, .

Les Lantonnales : Duo Cantabile – duo guitare violon



2022-08-05 20:00:00 – 2022-08-05

EUR Duo violon et guitare classique avec un répertoire mêlant mélodies romantiques et des mélodies d’inspirations traditionnelles : Hongroises, Roumaines…

Un répertoire riche en rythme et en couleurs !

