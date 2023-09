Les langues, un jeu d’enfant : comptines multilingues avec Greta Franclet Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 09 décembre 2023

de 10h30 à 12h00

Tout public. gratuit

En écho au temps fort jeunesse À hauteur de bébés, qui met à l’honneur les tout-petits, la bibliothèque Saint-Éloi invite Greta Franclet, spécialiste des langues dès le berceau ! Greta Franclet présentera son livre guide pratique Les langues, un jeu d’enfant : vous découvrirez

à quel point il est primordial de faire entendre d’autres langues aux tout-petits dès la naissance et vous repartirez avec des conseils pratiques. Ensuite, place aux comptines dans tout un panel de langues ! Vous serez invités à fredonner des comptines dans les différentes langues disponibles sur place. Les bibliothécaires donneront eux aussi de la voix. samedi 9 décembre, 10h30 parents/enfants de 0 à 3 ans sur inscription à partir du 9 novembre Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr

