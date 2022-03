« Les langages de l’art contemporain : un parcours de liberté » Château Gamba,Châtillon Châtillon Catégorie d’évènement: Châtillon

En partant des collections permanentes du Château Gamba, voici un parcours de découverte des langages de l’art contemporain : la libération progressive des formes, des matières et des couleurs, qui a marqué l’art du XXe siècle, sera racontée en relation avec son contexte historique et culturel. Activité organisée par la Surintendance des activités et des biens culturels (Structure Patrimoine historique et artistique et gestion des sites culturels). Durée : 50 minutes.

Entrée payante selon les tarifs du musée, service de guide gratuit. Maximum 25 personnes. Réservation obligatoire : Tél. 0166563252 – infocastellogamba@regione.vda.it

