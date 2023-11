ATELIER DÉCOUVERTE DU THÉ ET SA PRODUCTION Les Landes Vivantes Treffieux, 11 novembre 2023, Treffieux.

Treffieux,Loire-Atlantique

Découvrir l’histoire et les terroirs du thé, ainsi que ses différentes couleurs, sa botanique et les conditions de culture utiles à sa production.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 17:00:00

Les Landes Vivantes Sainte Marie

Treffieux 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Discover the history and terroirs of tea, as well as its different colors, botany and the growing conditions necessary for its production

Descubra la historia y los terruños del té, así como sus diferentes colores, su botánica y las condiciones de cultivo necesarias para su producción

Die Geschichte und die Anbaugebiete des Tees sowie seine verschiedenen Farben, seine Botanik und die für seine Herstellung nützlichen Anbaubedingungen kennen lernen

