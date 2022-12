Les Landes au Printemps, pêche à Moré Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle OT Morcenx Morcenx-la-Nouvelle Catégories d’évènement: Landes

Landes Morcenx-la-Nouvelle Être en vacances et à l’étang de Moré! Idéal pour profiter d’un super après-midi! Avec ton matériel de pêche, tu pourras taquiner les truites! Et il y en a plein! Tu préfères dessiner ou peindre ? Alors, attrape un crayon ou un pinceau (matériels fournis) et laisse aller ton imagination pour illustrer le printemps. Tes dessins seront exposés au Festiplantes.

Rendez-vous pour jeune public et ados à ne pas manquer! Goûter offert. En partenariat avec les associations locales Pêche et Arts de La Haute Lande.

