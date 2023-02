Les Landes au printemps, Le Grioué, ferme maraîchère, 26 avril 2023, Ousse-Suzan .

Les Landes au printemps, Le Grioué, ferme maraîchère

Lieu dit Grioué Route de Villenave Ousse-Suzan Landes

2023-04-26 – 2023-04-26

Ousse-Suzan

Landes

EUR La ferme du Grioué est une ferme maraîchère et arboricole certifiée AB. Florian, passionné, vous fera découvrir à travers sa visite tout son savoir-faire et son respect de la nature. Mode de culture sans travail du sol, agro-écologique.

14h : Accueil de bienvenue puis visite gratuite et vente directe des produits de la ferme

+33 6 48 16 04 56 OFFICE DE TOURISME

Florian Dedourge

