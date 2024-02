Les Landes au printemps, Le Grioué, ferme maraîchère Ousse-Suzan, mercredi 24 avril 2024.

Les Landes au printemps, Le Grioué, ferme maraîchère Ousse-Suzan Landes

La ferme du Grioué est une ferme maraîchère et arboricole certifiée AB. Florian, passionné, vous fera découvrir à travers sa visite tout son savoir-faire et son respect de la nature. Mode de culture sans travail du sol, agro-écologique.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24

fin : 2024-04-24

Lieu dit Grioué Route de Villenave

Ousse-Suzan 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine

