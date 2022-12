Les Landes au printemps, Festiplantes 10éme édition Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Catégories d’évènement: Landes

Landes C’est maintenant un rendez-vous devenu incontournable, venez au Festiplantes, foire aux plantes, fleurs, arbustes, graines… . L’heure est venue de préparer son jardin, son potager, d’y apporter une touche déco et pourquoi pas de revisiter ses outils de jardin.

Pépiniéristes, horticulteurs, artisans d’art seront heureux de partager conseils, savoir-faire. Nombreuses animations, tombola, restauration, stand de crêpes…

Pépiniéristes, horticulteurs, artisans d'art… entrée libre

