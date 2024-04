Les laisses de mer et leurs trésors Donville-les-Bains, jeudi 2 mai 2024.

Les laisses de mer et leurs trésors Au cours d’une balade sur le haut de plage, nous observerons les éléments naturels des laisses de mer (galets, petite faune, algues ,restes d’animaux…), les oiseaux et découvrirons les relations existantes entre ces éléments. Echanges sur les autres rôles des laisses de mer et la gestion des déchets s’y échouant. Inscription au 02 33 46 37 06.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 14:30:00

fin : 2024-05-02 16:00:00

Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie accueil@cpiecotentin.com

