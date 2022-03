Les LADIES Le Modjo, 5 mars 2022, Aix-en-Provence.

LES “LADIES” Duo au féminin: 2 voix 2 guitares des choeurs et des percus. Des années 80 jusqu’à aujourd’hui, du disco au rock, ressortez vos pattes d’éph’, ambiance acoustique mais qui ne manque pas de caractère! Les “LADIES” Chris: Chant-guitare Emilie: Chant-guitare-percussions Pop rock, années 80, disco, variétés Répertoire anglais et français REPERTOIRE ANNEES 80 Extraits vidéo ICI [https://youtu.be/2jKrHxZCdfE](https://youtu.be/2jKrHxZCdfE) Gimme gimme gimme (Abba) Un autre monde (Téléphone) Gabrielle (Johnny Hallyday) Bella Ciao La Macarena (Los del Rio) Femme libérée (Cookie Dingler) Alexandrie Alexandra (Claude François) Macumba (Jean-Pierre Mader) Joue pas (François Feldman) Nuit de folie (Début de soirée) Free from desire (Gala) It’s raining men (The weathers girls) Sweet Dreams (Eurythmics) Proud Mary (Tina Turner) Le sud (Nino Ferrer) REPERTOIRE POP-ROCK Extraits vidéo ICI ? [https://youtu.be/Vki4irAMsg8](https://youtu.be/Vki4irAMsg8) Hallelujah (Jeff Buckley) Zombie (Cranberries) J’en rêve encore (Gérald de Palmas) Stand bye me (Ben E. King) Sarbacane (Francis Cabrel) Je ne veux pas travailler (Pink Martini) It’s a heartache (Bonnie Tyler) Rehab (Amy Winehouse) No Roots (Alice Merton) I was made for loving you (Kiss) Don’t be so shy (Imany) En apesanteur (Calogero) Le Modjo, c’est apéro, planches généreuses ou dîner-concert, bien au chaud, autour d’une petite carte succulente concoctée avec amour par ANTO, notre super chef! Réservation plutôt conseillée au 04.42.60.00.60 par SMS: 07.69.13.06.23

