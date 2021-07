Les ladies Le Modjo, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Aix-en-Provence.

Les ladies

du samedi 24 juillet au samedi 4 septembre à Le Modjo

LES « LADIES » Duo au féminin 2 voix 1 guitare et des percus, ambiance douce et acoustique mais qui ne manque pas de caractère! Les « LADIES » Chris: Chant-guitare Emilie: Chant-Percussions Pop rock, bossa, variétés, jazz Répertoire anglais et français [https://youtu.be/J_RmpSK3Ww0](https://youtu.be/J_RmpSK3Ww0) Un soir de pluie Quizas Perfect Joueurs de blues Mercedes benz Hey Jude Don’t know why Sweet dream Stand by me Fly me to the moon Ain’t no sunshine C’est écrit De quoi vous faire swinguer toute la soirée ! [https://youtu.be/BQ0ZoHF3PJM](https://youtu.be/BQ0ZoHF3PJM) Le Modjo, c’est apéro-concert: planches & dîner en terrasse, autour d’une petite carte fraîche et succulente concoctée par ANTO, notre super chef! Participation à la musique: 3€. Renseignements & réservations: 04.42.60.00.60 Par SMS: 07.69.13.06.23

3€

♫♫♫

Le Modjo 33 rue des infirmeries 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T19:30:00 2021-07-24T23:59:00;2021-09-04T19:30:00 2021-09-04T23:59:00