JEP 2023 – Église Saint-Martin Les Lacroix Saint-Martin-des-Lais, 16 septembre 2023, Saint-Martin-des-Lais.

Saint-Martin-des-Lais,Allier

L’église est reconstruite en 1742 après avoir été détruite par un incendie. Rachetée à la fin du XVIIIᵉ siècle par les propriétaires du château de Saint-Martin, elle devient propriété communale en 2000..

2023-09-16 09:00:00 fin : 2023-09-17 19:00:00. .

Les Lacroix

Saint-Martin-des-Lais 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The church was rebuilt in 1742 after being destroyed by fire. Purchased at the end of the 18th century by the owners of Château de Saint-Martin, it became municipal property in 2000.

La iglesia fue reconstruida en 1742 tras ser destruida por un incendio. A finales del siglo XVIII, fue adquirida por los propietarios del castillo de Saint-Martin y pasó a ser propiedad municipal en 2000.

Die Kirche wurde 1742 wieder aufgebaut, nachdem sie durch einen Brand zerstört worden war. Jahrhunderts von den Besitzern des Schlosses Saint-Martin gekauft und im Jahr 2000 in den Besitz der Gemeinde überführt.

Mise à jour le 2023-09-12 par Office du tourisme de Moulins & sa région