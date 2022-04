LES LABOS DE LA MJC, ENQUÊTES SCIENTIFIQUES…23 AVRIL La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique Venez expérimenter, découvrir en famille. Une expérience, une conférence, un goûter.

Un samedi par mois, de 15h à 17h. Enfants à partir de 6 ans.

GRATUIT. -Samedi 22 janvier 2022 : Les son est-il visible ? -Samedi 26 février 2022 : Y-a-t’il de l’énergie dans une patate ? -Samedi 19 mars 2022 : Les trouvailles d’Archimède -Samedi 23 avril 2022 : Quelle est la couleur de la lumière blanche ? -Samedi 21 mai 2022 : Une planète peut-elle tenir dans une poche ? -Samedi 18 juin 2022 : Surprise :) Tél : 02 40 60 37 15

