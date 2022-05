Les labos de la MJC, enquêtes scientifiques…18 juin Place des Salines La baule Catégories d’évènement: La baule

Venez expérimenter, découvrir en famille. Une expérience, une conférence, un goûter. Un samedi par mois, de 15h à 17h. Enfants à partir de 6 ans. GRATUIT. -Samedi 22 janvier 2022 : Les son est-il visible ? -Samedi 26 février 2022 : Y-a-t’il de l’énergie dans une patate ? -Samedi 19 mars 2022 : Les trouvailles d’Archimède -Samedi 23 avril 2022 : Quelle est la couleur de la lumière blanche ? -Samedi 21 mai 2022 : Une planète peut-elle tenir dans une poche ? -Samedi 18 juin 2022 : Surprise :) Tél : 02 40 60 37 15 E-mail : secretariat@mjclabaule.fr

