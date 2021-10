Les laboratoires de l’université vous ouvrent leurs portes ! Faculté des Sciences d’Orsay – Université Paris-Saclay, 10 octobre 2021, Orsay.

Les laboratoires de l’université vous ouvrent leurs portes !

Faculté des Sciences d’Orsay – Université Paris-Saclay, le dimanche 10 octobre à 13:00

Venez rencontrer les chercheurs et participer à de nombreux ateliers et expériences amusantes ! Vous pourrez par exemple voyager sur la surface martienne à bord d’une comète à l’Institut d’Astrophysique d’Orsay ; effectuer des expériences autour du vide et des aimants avec le laboratoire de physique des deux infinis Irène Joliot-Curie ; découvrir les vers de terre de manière ludique avec le Laboratoire d’Écologie, Systématique et Évolution ; observer des insectes à l’échelle nanométrique au Centre de nanosciences et de nanotechnologie ; essayer des instruments de calcul anciens avec la Maison d’Initiation et de Sensibilisation aux Sciences ; plonger dans le monde olfactif des abeilles avec l’Institut Diversité Ecologie et Evolution du Vivant et les Sciences des Plantes de Saclay ; découvrir les mystères de la lumière avec l’Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay ou encore tester vos réflexes avec le laboratoire « Complexité, Innovation, Activités Motrices et Sportives ». Programme complet : [ici](http://www.sciencesociete.universite-paris-saclay.fr/participer/fete-de-la-science-2021/) Pass sanitaire à partir de 12 ans. Contact : [communication.sciences@universite-paris-saclay.fr](mailto:communication.sciences@universite-paris-saclay.fr)

Faculté des Sciences d’Orsay – Université Paris-Saclay Bâtiment 301 – avenue Jean Perrin – Orsay Orsay Corbeville Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T13:00:00 2021-10-10T18:00:00