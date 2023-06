Mot pour Mot (installation sonore), Charlotte Imbault Les laboratoires d’Aubervilliers Aubervilliers, 1 juillet 2023, Aubervilliers.

Samedi 1 juillet, 14h00 Les laboratoires d'Aubervilliers Entrée libre, sur réservation, places limitées

Née de la rencontre entre l’équipe féminine du club de basket-ball d’Aubervilliers (Aubervilliers Avenir BasketBall) et de l’artiste sonore Charlotte Imbault, l’installation Mot pour Mot creuse la rencontre entre deux lexiques, celui de la danse et du basket. Quels regards sur le corps ? Quelles pratiques physiques et mentales ? Quels savoir-faire corporels ? Entre jeux de langages, apparitions sonores de mouvements, rebonds de mots et de balles, Mot pour Mot plonge dans la gestuelle et les liens qui constituent un groupe.

Les laboratoires d’Aubervilliers 41 rue Lécuyer 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 53 56 15 90 http://www.leslaboratoires.org/ https://fr-fr.facebook.com/leslaboratoires;https://twitter.com/leslaboratoires Les Laboratoires d’Aubervilliers occupent, depuis 1993, 900 m² des locaux d’une ancienne usine de métallurgie fine située dans le quartier des Quatre-Chemins à Aubervilliers. En 1994, à l’invitation de la ville d’Aubervilliers et de son maire Jack Ralite, le chorégraphe français François Verret, entouré d’un groupe d’artistes, décide d’investir cet espace pour en faire un lieu de création artistique et d’échanges transdisciplinaires, ouvert de manière volontariste sur la ville, son histoire et ses habitants. Les Laboratoires d’Aubervilliers, lieu de recherche et de création, de ressources et d’expérimentation, se construisent en lien avec leur contexte d’implantation (du plus local à l’international), avec leurs publics et la relation avec les artistes. Ils inventent des dispositifs à travers lesquels les pratiques artistiques issues de tous les champs de l’art – art visuel, danse, performance, théâtre, littérature, etc. – s’envisagent comme un processus d’apprentissage, de partage et d’expérience ; comme un objet intermédiaire capable de sonder et d’instruire des problématiques contemporaines, de réinventer des situations d’ »être ensemble » tout en prenant le risque de bouleverser nos approches et nos conceptions artistiques. Les Laboratoires d’Aubervilliers appartiennent à ces lieux rares où l’art n’est jamais déconnecté de la réalité culturelle, sociale et politique, un lieu engagé sur le terrain des différences et de la pluralité : un lieu en mouvement perpétuel qui se modèle autour des projets artistiques qu’il défend et accompagne. La mise en place des projets par les artistes passe par un temps de recherche souvent long, condition sine qua non pour nouer des relations fortes entre projets artistiques, territoires et personnes. C’est aussi cette temporalité qu’observent et accompagnent les Laboratoires d’Aubervilliers afin d’inventer des modes de visibilité publique qui ne passeraient pas par le seul principe de l’exposition et de la représentation des œuvres finalisées. Alexandra Baudelot, Dora Garcia et Mathilde Villeneuve

Dates et horaires de début et de fin :

2023-07-01T14:00:00+02:00 – 2023-07-01T17:00:00+02:00

© Jahlys Denis