LES KULTUR’ELLES #8 – LES OGRES DE BARBACK Conques-sur-Orbiel, 11 novembre 2021, Conques-sur-Orbiel.

2021-11-11 19:00:00 19:00:00 – 2021-11-11 02:00:00 02:00:00

15 15 EUR

Les Ogres de Barback (chanson française alternative, 07) partagent l’affiche avec Soleynia (chanson world, 09) qui les précèdera sur scène, et DJT Rufsig (électro, 66) qui clôturera la soirée. Ouverture des portes à 19h.

Après deux ans d’absence, Music’al Sol fête le grand retour des Kultur’Elles, quatre jours de festival, du 11 au 14 novembre 2021, à Conques-sur-Orbiel, avec une programmation exceptionnelle !

Et comme la question des violences est plus que jamais présente, une ribambelle d’actions de sensibilisation sera de la partie, histoire de (r)éveiller les consciences, car avec encore plus d’une centaine de féminicides en France en 2020, il est grand temps d’agir tou·te·s ensemble.

Programme à venir (détails et tarifs sur notre site, à chaque date) :

– Samedi 13 : M.A.N and the Maniacs, La Yegros, La Cafetera roja, DJT Purple.

– Dimanche 14 : Fées ta Life, La Fée Mandoline (jeune public), Ludothèque Ludule.

Gratuit pour les moins de 12 ans.

Réservations : http://musicalsol.festik.net

A noter : concernant le PASS SANITAIRE, dans un souci d’équité et d’accessibilité à la culture pour tou·te·s, Music’al Sol prend en charge financièrement le coût de votre test si vous n’avez pas le schéma vaccinal complet : la tente de test de l’ARS sera à votre disposition à l’entrée du site, les quatre jours, de 17h à 20h.

infos@musicalsol.fr +33 4 68 10 51 28 http://musicalsol.fr/nos-concerts/kulturelles-8/

