Conques-sur-Orbiel Conques-sur-Orbiel Aude, Conques-sur-Orbiel LES KULTUR’ELLES #8 – JOURNEE JEUNE PUBLIC Conques-sur-Orbiel Conques-sur-Orbiel Catégories d’évènement: Aude

Conques-sur-Orbiel

LES KULTUR’ELLES #8 – JOURNEE JEUNE PUBLIC Conques-sur-Orbiel, 14 novembre 2021, Conques-sur-Orbiel. LES KULTUR’ELLES #8 – JOURNEE JEUNE PUBLIC 2021-11-14 11:30:00 11:30:00 – 2021-11-14 16:00:00 16:00:00

Conques-sur-Orbiel Aude Conques-sur-Orbiel 8 8 EUR Journée en famille pour clôturer les Kultur’Elles, avec “Fées ta Life” (concert pédiatrique) et “La Fée Mandoline : Mots pour mômes”, deux spectacles jeune public. Avec la participation de la ludothèque “Ludule”.

Gratuit pour les moins de 12 ans, payant pour les accompagnants.

Réservations : http://musicalsol.festik.net A noter : concernant le PASS SANITAIRE, dans un souci d’équité et d’accessibilité à la culture pour tou·te·s, Music’al Sol prend en charge financièrement le coût de votre test si vous n’avez pas le schéma vaccinal complet : la tente de test de l’ARS sera à votre disposition à l’entrée du site. infos@musicalsol.fr +33 4 68 10 51 28 http://musicalsol.fr/nos-concerts/kulturelles-8/ dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Conques-sur-Orbiel Autres Lieu Conques-sur-Orbiel Adresse Ville Conques-sur-Orbiel lieuville 43.26924#2.39864