Les Kuizinées Les Trois Baudets Paris, dimanche 24 mars 2024.

Le dimanche 24 mars 2024

de 16h00 à 17h00

.Tout public. payant Tarif unique : 5 EUR

Théâtre d’objets musical dans le cadre du festival musiques & jeune public Babel Mômes

Compagnie Aménote

Théâtre d’objets musical | 50 min | Dès 6 ans

Et si des micro-ondes accompagnaient des instruments de musique? C’est l’idée d’une femme, mère au foyer, qui a transformé sa cuisine en un véritable laboratoire musical. Son quotidien répétitif lui a inspiré des recettes sonores, des rythmes et des mélodies. Le récit de sa petite fille, mêlé de souvenirs et de découvertes, remet cette cuisine en vie. Ding, c’est prêt !

À travers le regard curieux et affectueux d’une jeune adulte, nous découvrons la vie d’Yvonne sa grand-mère, femme au foyer douarneniste des années 1950. Pour sortir de cette vie routinière, organisée autour de taches répétitives et pénibles, cette grand-mère hors du commun trouve refuge dans sa cuisine. À partir du cuatro vénézuélien ramené par son mari marin, de casseroles pêchées dans la mer d’Iroise, d’objets en tout genre, elle fabrique des structures sonores pour s’évader et faire de sa vie une aventure singulière et étonnante.

Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018

Contact : https://www.villesdesmusiquesdumonde.com/dates/les-kuizinees/ https://my.weezevent.com/les-kuizinees

LES KUIZINÉES