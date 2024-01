Les Kuizinées Les Trois Baudets Paris, dimanche 24 mars 2024.

Le dimanche 24 mars 2024

de 16h00 à 17h00

.Public enfants. A partir de 6 ans. payant

5€ tarif unique

Dans le cadre de la programmation concert des P’tits Baudets et du Festival Babel Mômes !

Les Kuizinées

Et si des micro-ondes accompagnaient des instruments de musique ? C’est l’idée d’une femme, mère au foyer, qui a transformé sa cuisine en un véritable laboratoire musical. Son quotidien répétitif lui a inspiré des recettes sonores, des rythmes et des mélodies. Le récit de sa petite fille, mêlé de souvenirs et de découvertes, remet cette cuisine en vie. Ding, c’est prêt !

Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018 Paris

Contact : +33142623333 info@lestroisbaudets.com

Antoine Quévarec Les Kuizinées